Що створювалися колективно? 1)Мiфи 2) легенди 3) перекази?

Що створювалися колективно? 1)Мiфи 2) легенди 3) перекази?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Колективно створювали міфи
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