Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Що створювалися колективно? 1)Мiфи 2) легенди 3) перекази?
Що створювалися колективно? 1)Мiфи 2) легенди 3) перекази?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Колективно створювали міфи
Похожие вопросы
1. Камень, брошенный горизонтально, через время t = 0,5 с после начала движения имел скорость v, в 1,5 раза большую скорости vx в момент бросания. ...
Чебурашка записал на доске числовые равенства, а старуха Шапокляк стерла все записи. Восстановите их: 1 2 3 =4, 1 2 3 4 5 =5, 1 2 3 4 5 =6, 1 2 3 4...
Какую роль сыграли Великие географические открытия и колониальные захваты в судьбе народов Азии ,Африки и Америкм
Рассказ о культуре Византии
Напишите мини-рассказ, что произошло (случилось) с той вещью, которую вы купили в магазине "Всё для счастья".
7-5(m+4)-m+1=-2 поже с решением
Лица к словам спит,отложила,собераются сбегаются
Как увеличить 500 и 100 на 25
Вставьте таблицу кубов чисел от 0 до 10
Сделай оценку разностей 458-179
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск