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Що таке метаболізм Докладно але стисло пояснити. Можно и на русском. МЕТАБОЛИЗ
Що таке метаболізм Докладно але стисло пояснити. Можно и на русском. МЕТАБОЛИЗ
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Метаболизм- обмен веществ,в организме.
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