Що таке область складчості??

Що таке область складчості??

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Сукупність складчастих споруд, які виникли на місці попередньої геосинклінальної області. Відповідає складчастій гірській країні, від якої утворюється назва С.о.
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