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Що таке план?Для чого його складають?
Що таке план?Для чого його складають?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
План - это схема (поочерёдность) действий.
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