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Що таке тангенс прямого кута?
Що таке тангенс прямого кута?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Tg 90° (прямого кута) не існує
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