Що таке волелюбність?

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Що таке волелюбність?
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Гость:
Волелюбність — ності, ж. Властивість за знач. волелюбний …
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