Сделай к задаче чертеж и реши ее. Из двух городов, расстояние между которыми 7 400 к??, вылетели одновременно навстречу друг к другу самолеты и встретились через 4 ч. Скорость одного самолета 950 км/ч. Определи скорость второг...

Математика

Сделай к задаче чертеж и реши ее. Из двух городов, расстояние между которыми 7 400 к??, вылетели одновременно навстречу друг к другу самолеты и встретились через 4 ч. Скорость одного самолета 950 км/ч. Определи скорость второго самолета. Составь все обратные задачи

Автор: Гость