Сделай к задаче чертеж и реши ее. Из двух городов, расстояние между которыми 7 400 к??, вылетели одновременно навстречу друг к другу самолеты и встретились через 4 ч. Скорость одного самолета 950 км/ч. Определи скорость второг...
Математика
Сделай к задаче чертеж и реши ее. Из двух городов, расстояние между которыми 7 400 к??, вылетели одновременно навстречу друг к другу самолеты и встретились через 4 ч. Скорость одного самолета 950 км/ч. Определи скорость второго самолета. Составь все обратные задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 950 × 4 =3800 (км) пролетел 1 самолет 2. 7400-3800= 3600 (км)пролетел 2 самолет 3. 3600÷4=900 (км/ч)скорость 2 самолёта
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