Сделай краткую запись к следующей задаче. С одного поля пшеницы собрали 50 т зерна, с другого - на 20 ц меньше,чем с первого, а с третьего - на 45 ц больше, чем со второго. Сколько центнеров зерна собрали с трёх полей ? Реши ...
Математика
Сделай краткую запись к следующей задаче. С одного поля пшеницы собрали 50 т зерна, с другого - на 20 ц меньше,чем с первого, а с третьего - на 45 ц больше, чем со второго. Сколько центнеров зерна собрали с трёх полей ? Реши задачу. Вычесли и запиши ответ. Сформулируй обратную задачу, выбрав в качестве искомого количество центнеров пшеницы, собраной с первого поля. Реши сформулированную задачу. Вычесли и запиши ответ. Помогите!!
Ответ(ы):
Гость:
1поле-50т 2поле-на20т меньше,чем с1 3поле-на 45т больше,чем со 2 всего с 3 полей-? сколько т собрали со с2 поля 50-20=30т сколько т собрали с 3 поля 30+45=75т сколько всего т собрали с 3 полей 50+30+75=155т ответ:с 3 полей собрали 155 т зерна
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