Сделай краткую запись к следующей задаче. С одного поля пшеницы собрали 50 т зерна, с другого - на 20 ц меньше,чем с первого, а с третьего - на 45 ц больше, чем со второго. Сколько центнеров зерна собрали с трёх полей ? Реши ...

Математика

Сделай краткую запись к следующей задаче. С одного поля пшеницы собрали 50 т зерна, с другого - на 20 ц меньше,чем с первого, а с третьего - на 45 ц больше, чем со второго. Сколько центнеров зерна собрали с трёх полей ? Реши задачу. Вычесли и запиши ответ. Сформулируй обратную задачу, выбрав в качестве искомого количество центнеров пшеницы, собраной с первого поля. Реши сформулированную задачу. Вычесли и запиши ответ. Помогите!!

Автор: Гость