Сделай краткую запись задачи. Отцу сыну вместе 40 лет, матери и сыну - 36 лет , а мате??и и отцу - 60 лет. Сколько лет каждому члену этой семьи ?

Экономика

Сделай краткую запись задачи. Отцу сыну вместе 40 лет, матери и сыну - 36 лет , а мате??и и отцу - 60 лет. Сколько лет каждому члену этой семьи ?

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