Сделай "Правильный" бутерброд из хлеба,масла и сыра.Для этого вычисли,сколько на к??сок хлеба массой 80 г нужно намазать граммов масла и какой массы нужно положить на него кусок сыра. СРОЧНОООООООО!!!!!!!

Обществознание

Сделай "Правильный" бутерброд из хлеба,масла и сыра.Для этого вычисли,сколько на к??сок хлеба массой 80 г нужно намазать граммов масла и какой массы нужно положить на него кусок сыра. СРОЧНОООООООО!!!!!!!

Автор: Гость