Сделай "Правильный" бутерброд из хлеба,масла и сыра.Для этого вычисли,сколько на к??сок хлеба массой 80 г нужно намазать граммов масла и какой массы нужно положить на него кусок сыра. СРОЧНОООООООО!!!!!!!
Обществознание
Сделай "Правильный" бутерброд из хлеба,масла и сыра.Для этого вычисли,сколько на к??сок хлеба массой 80 г нужно намазать граммов масла и какой массы нужно положить на него кусок сыра. СРОЧНОООООООО!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Естественно 20 граммов
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