Сделайте действиями и столбиками,заранее спасибо... 1. (8,56+7,2*(-0,85)):(-0,8)= 2. 8,62-12,8:(-2,4-0,8)= 3. (-5,7+3,3)*(-3,5)-8,9+0,4= 4. (-14,4):(2,4-0,8*(-4,5)):(-0,15)=
Математика
Сделайте действиями и столбиками,заранее спасибо... 1. (8,56+7,2*(-0,85)):(-0,8)= 2. 8,62-12,8:(-2,4-0,8)= 3. (-5,7+3,3)*(-3,5)-8,9+0,4= 4. (-14,4):(2,4-0,8*(-4,5)):(-0,15)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот фотографии. Думаю, разберёшься.
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