Сделайте двумя способами) 12м 64см умножить на 15 24км 300м умножить на 8 6 дм 7мм умно??ить на 35 4 класс Сделайте пожалуйста очень надо))
Математика
Сделайте двумя способами) 12м 64см умножить на 15 24км 300м умножить на 8 6 дм 7мм умно??ить на 35 4 класс Сделайте пожалуйста очень надо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 М 64 см×15= 12,64 м×15= 189,6 М 12 М 64 см×15= 1264 см×15= 18960 см 24 км 300 м×8= 24,3 км×8= 194,4 км 24 км 300 м×8= 24300 м×8= 194400 м 6 дм 7 мм ×35= 60 см 7 мм×35= 607мм×35= 21245 мм 6 дм 7 мм×35= 6 дм 0,7 см×35= 6,07 дм×35= 212,45 дм Сообщи, если вы так еще не решаете, я попробую решить по-другому
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