Сделайте фонетический разбор слов. В каких словах второй по счету звук- мягкий согласный? 1) учат 2)съел 3)сшили 4)уйдет
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Сделайте фонетический разбор слов. В каких словах второй по счету звук- мягкий согласный? 1) учат 2)съел 3)сшили 4)уйдет
Ответ(ы):
Гость:
В слове уйдет (4),потому-что й всегда мягкая.
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