Сделайте как больше слов по теме. еда из букв tbomruchneasifpslkg только можно использовать одну буква один раз

Английский язык
Сделайте как больше слов по теме. еда из букв tbomruchneasifpslkg только можно использовать одну буква один раз
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Milk,shugar,meat,fruit,chiken,salt,tea,fish,pork
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