Сделайте мне пожалуста синтаксический разбор предложения. Мы подходили к берегам, расцвеченным сухими и резкими красками крымский зимы.
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Сделайте мне пожалуста синтаксический разбор предложения. Мы подходили к берегам, расцвеченным сухими и резкими красками крымский зимы.
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Повествовательное, невосклицательное, простое, двухсоставное, распрастраненное, не осложнено
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