Сделайте морфологический разбор существительного СОБАКИ из предложения АЛЕША ПРИГОТОВИЛ УЖИН ДЛЯ СОБАКИ И ЧЕРЕПАХИ.

Русский язык

Сделайте морфологический разбор существительного СОБАКИ из предложения АЛЕША ПРИГОТОВИЛ УЖИН ДЛЯ СОБАКИ И ЧЕРЕПАХИ.

Автор: Гость