Сделайте морфологический разбор существительного СОБАКИ из предложения АЛЕША ПРИГОТОВИЛ УЖИН ДЛЯ СОБАКИ И ЧЕРЕПАХИ.

Русский язык
Сделайте морфологический разбор существительного СОБАКИ из предложения АЛЕША ПРИГОТОВИЛ УЖИН ДЛЯ СОБАКИ И ЧЕРЕПАХИ.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Собакой- им. сущ, обозначает предмет. 2.Н.Ф- собака 3. П.пр- нарицательное, одушевленное, ж.р, 1 склонение. 4.Н. пр- ед.числ, тв.п 5.В предложении выражено дополнением.
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