Сделайте перевод: Обычно мальчики расставляют стулья к уроку английского языка.У вас интересная культурная программа.Мы можем пригласить на урок драматического искусства группу учащихся из 12 человек.Ты останешься после математ...

Английский язык

Сделайте перевод: Обычно мальчики расставляют стулья к уроку английского языка.У вас интересная культурная программа.Мы можем пригласить на урок драматического искусства группу учащихся из 12 человек.Ты останешься после математики? Мальчики из нашей школы условились встретиться в 2 часа дня

Автор: Гость