Сделайте перевод: Обычно мальчики расставляют стулья к уроку английского языка.У вас интересная культурная программа.Мы можем пригласить на урок драматического искусства группу учащихся из 12 человек.Ты останешься после математ...
Английский язык
Сделайте перевод: Обычно мальчики расставляют стулья к уроку английского языка.У вас интересная культурная программа.Мы можем пригласить на урок драматического искусства группу учащихся из 12 человек.Ты останешься после математики? Мальчики из нашей школы условились встретиться в 2 часа дня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Usually the boys put the chairs towards the English lesson. You have an interesting cultural program.We can invite to a lesson drama group students from 12 people.Will you stay after maths? The boys from our school agreed to meet at 2 p.m.
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