Сделайте плиз таблицу. Очень нужно. Тематика и роль лирических отступлений в поэм?? Гоголя "Мйртвые души". 3 столбика: 1- тематика лир.отступлений, 2- роль лир.отступлений, 3- цитаты из текста.

Литература

Сделайте плиз таблицу. Очень нужно. Тематика и роль лирических отступлений в поэм?? Гоголя "Мйртвые души". 3 столбика: 1- тематика лир.отступлений, 2- роль лир.отступлений, 3- цитаты из текста.

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