Сделайте плиз таблицу. Очень нужно. Тематика и роль лирических отступлений в поэм?? Гоголя "Мйртвые души". 3 столбика: 1- тематика лир.отступлений, 2- роль лир.отступлений, 3- цитаты из текста.
Литература
Сделайте плиз таблицу. Очень нужно. Тематика и роль лирических отступлений в поэм?? Гоголя "Мйртвые души". 3 столбика: 1- тематика лир.отступлений, 2- роль лир.отступлений, 3- цитаты из текста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сфотай пожалуйста а то я не понела.
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