Сделайте полный синтаксический разбор!!!! СРОЧНО Без схемы. Мгла эта светлела, делалась всё прозрачнее, и сквозь неё уже были видны далёкие и нежные страны золотых и розовых облаков.

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Сделайте полный синтаксический разбор!!!! СРОЧНО Без схемы. Мгла эта светлела, делалась всё прозрачнее, и сквозь неё уже были видны далёкие и нежные страны золотых и розовых облаков.

Автор: Гость