Сделайте полный синтаксический разбор!!!! СРОЧНО Без схемы. Мгла эта светлела, делалась всё прозрачнее, и сквозь неё уже были видны далёкие и нежные страны золотых и розовых облаков.

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Сделайте полный синтаксический разбор!!!! СРОЧНО Без схемы. Мгла эта светлела, делалась всё прозрачнее, и сквозь неё уже были видны далёкие и нежные страны золотых и розовых облаков.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мгла (подлежащее)   эта светлела (сказуемое) , делалась(сказуемое) всё прозрачнее(обстоятельство) , и сквозь(обстоятельство) неё(подлежащее) уже были(сказуемое) видны(обстоятельство) далёкие(определение) и нежные(определение) страны(подлежащее) золотых(определение) и розовых(определение) облаков(дополнение). 
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