Сделайте пожалуйста номер девять умоляю моля умоляю пожалуйста умоляю пожалуйст?? сделайте номер девять умоляю

Математика
Сделайте пожалуйста номер девять умоляю моля умоляю пожалуйста умоляю пожалуйст?? сделайте номер девять умоляю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Откроем скобки 1) = 8 - 12m - 6 +m - 6m - 8 = - 17m - 6= (подставим -0, 3) = -17 * (-0,3)-6=5,1 - 6= -0,9 2) = -0,5+1,5n+0,8n-0,4-0,1+0,7n = -1 + 3n = -1 + 3*0,21=-0.373) 3ху-6х+15у+4ху+6х-12у = 7ху+3у = у(7х-3) = -5/6 ( 7 * 9/7 -3) = -5/6 * (9-3) = -5/6*6 = -5 4)= 3mk- 4nk-6mn-5mk-nk+6mn= -k (2m+5n)= -1*(-3,5) (2*(-1)+5 *4) = 3,5*(-2+20) = 3,5*18 = 63

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