Сделайте пожалуйста номер девять умоляю моля умоляю пожалуйста умоляю пожалуйст?? сделайте номер девять умоляю
Математика
Сделайте пожалуйста номер девять умоляю моля умоляю пожалуйста умоляю пожалуйст?? сделайте номер девять умоляю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Откроем скобки 1) = 8 - 12m - 6 +m - 6m - 8 = - 17m - 6= (подставим -0, 3) = -17 * (-0,3)-6=5,1 - 6= -0,9 2) = -0,5+1,5n+0,8n-0,4-0,1+0,7n = -1 + 3n = -1 + 3*0,21=-0.373) 3ху-6х+15у+4ху+6х-12у = 7ху+3у = у(7х-3) = -5/6 ( 7 * 9/7 -3) = -5/6 * (9-3) = -5/6*6 = -5 4)= 3mk- 4nk-6mn-5mk-nk+6mn= -k (2m+5n)= -1*(-3,5) (2*(-1)+5 *4) = 3,5*(-2+20) = 3,5*18 = 63
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