Сделайте пожалуйста!!! Очень срочно!! Все 4 номера контрольных вопросов! И все пожалуйста запишите по номерам!!
Математика
Сделайте пожалуйста!!! Очень срочно!! Все 4 номера контрольных вопросов! И все пожалуйста запишите по номерам!!
Ответ(ы):
Гость:
№1)500,1-5,001 0,56-5,6 56,7-5,67 0,0592-5,92 53-5,3 №2)3/10-0,3 7 15/1000-7,015 №3)1 1/7 10 7/1000 №4)34:100=0.34 0.012*10=0.12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Во время Водяного Перемирия на водопой к реке Вайнгунге пришли 135 буйволов , что в 2 раза меньше , чем оленей. А количество волков ,пришедших к ре...
Математика