Сделайте пожалуйста!!! Очень срочно!! Все 4 номера контрольных вопросов! И все пожалуйста запишите по номерам!!

Математика

Сделайте пожалуйста!!! Очень срочно!! Все 4 номера контрольных вопросов! И все пожалуйста запишите по номерам!!

Автор: Гость