Сделайте,пожалуйста,рамку для microsoft word ,чтобы её печатал принтер(лист A4,границы ра??меров в сантиметрах) ЛУЧШИЙ ОТВЕТ ОБОЗНАЧУ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ!!!

Информатика
Сделайте,пожалуйста,рамку для microsoft word ,чтобы её печатал принтер(лист A4,границы ра??меров в сантиметрах) ЛУЧШИЙ ОТВЕТ ОБОЗНАЧУ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один из способов сделать рамку 2-2-2-2 показан на рисунке. Другие размеры рамки можно получить, задавая нужные значения для полей.
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