Сделайте пожалуйста синтаксический разбор с этим предложением 1. Подъехав к господскому дому,он увидел белое платье,мелькающее между деревьями сада
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Сделайте пожалуйста синтаксический разбор с этим предложением 1. Подъехав к господскому дому,он увидел белое платье,мелькающее между деревьями сада
Ответ(ы):
Гость:
Подъехав к господскому дому, он увидел (глагол) (дополнение) (дополнение) (местоимение) (глагол) белое платье мелькающие между (прилагательное) (дополнение) (это вроде прилагательное) деревьями сада (дополнение) Как подчёркивается. Местоимение-_____ Дополнение- _ _ _ _ _ _ _ Глагол-________ Прилагательное- Волнистой линией. _________
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