Сделайте пожалуйста синтаксический разбор с этим предложением 1. Подъехав к господскому дому,он увидел белое платье,мелькающее между деревьями сада

Русский язык

Сделайте пожалуйста синтаксический разбор с этим предложением 1. Подъехав к господскому дому,он увидел белое платье,мелькающее между деревьями сада

Автор: Гость