Сделайте пожалуйста синтаксический разбор с этим предложением 1. Подъехав к господскому дому,он увидел белое платье,мелькающее между деревьями сада

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Сделайте пожалуйста синтаксический разбор с этим предложением 1. Подъехав к господскому дому,он увидел белое платье,мелькающее между деревьями сада
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Подъехав к   господскому       дому,                  он                 увидел     (глагол)        (дополнение)     (дополнение)  (местоимение)   (глагол)  белое                            платье                     мелькающие              между (прилагательное)    (дополнение)  (это вроде прилагательное)  деревьями сада    (дополнение) Как подчёркивается. Местоимение-_____           Дополнение- _ _ _ _ _ _ _ Глагол-________                Прилагательное- Волнистой линией.             _________
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