Сделайте,пожалуйста,таблицу на тему: Природные ресурсы Русской равнины, т.е. : 1)Вид ресурса 2)Его оценка 3)Негативные последствия использования 4)Меры для уменьшения последствий Очень буду благодарна))

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Ответ в топ пж:3 Природные ресурсы Русской равнины богаты и разнообразны. 1. Топливно-энергетические ресурсы: а) уголь – Печорский и Подмосковный бассейны. б) нефть и газ – Волго-Уральское месторождение, Европейский Север. в) торф. 2. Минеральные ресурсы: а) металлические (железная руда) - КМА. б) неметаллические – апатиты на Кольском полуострове, поваренная соль-озеро Баскунчак. Лесные ресурсы – это и таежные, и смешанные леса, богатые ценной древесиной, пушным промысловым зверем, грибами, ягодами, лекарственными растениями. Огромное значение имеют почвенные ресурсы Русской равнины, так как здесь сосредоточены основные площади самых плодородных почв – черноземов. Особенно в Воронежской области. Но эти почвы подвержены ветровой и водной эрозии. Поэтому с целью защиты создают полезащитные полосы, закрепляют овраги, соблюдают правила агротехники и почвозащитные севообороты. Большую ценность представляют агроклиматические ресурсы равнины. Большая часть Русской равнины получает достаточное количество тепла и влаги для возделывания многих сельскохозяйственных культур. Так же необходимы плодородные почвы. На севере лесной зоны – лен-долгунец, рожь, овес. Средняя полоса (плодородные почвы) – пшеница, кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник. К югу – садоводство, бахчеводство. Огромны и водные ресурсы Русской равнины. Водными ресурсами наиболее хорошо обеспечены северо-западные и центральные районы Русской равнины . Обилие озер, многоводных рек- это не только запасы пресной воды, но и дешевые транспортные пути, и рыбные промыслы, и места отдыха. Густая речная сеть равнины, расположение водоразделов на невысоких плоских возвышенностях благоприятны для сооружения каналов, которых так много на Русской равнине. Благодаря системе современных каналов – Волго-Балтийскому, Беломорско-Балтийскому, а также Москва-Волга Москва, расположенная на сравнительно небольшой реке Москве и сравнительно далеко от морей, стала портом пяти морей. На Волге построено много ГЭС с плотинами и водохранилищами. ГЭС дают дешевую энергию – это хорошо. Но водохранилища затопили плодородные земли, что привело не только к уменьшению почвенных ресурсов, но и к негативным изменениям окружающей среды в бассейне Волги.