Сделайте пж сочинение минимум 70 слов по плану снизу текст и план Слово-выражение мысли и может служить соединению и разделению людей, поэтому нужно с осторожностью обращаться с ним (Л.Н.Толстой) ПЛАН 1. рассуждение о мысли...

Гость: Гость:

СЛОВО - ДЕЛО ВЕЛИКОЕСлово - выражение мысли и может служить соединению и разделению людей; поэтому нужно с осторожностью обращаться с ним.Словом можно соединить людей, словом можно разъединить их; словом можно служить любви, словом же можно служить вражде и ненависти. Берегись такого слова, которое разъединяет людей или служит вражде и ненависти.Слово - выражение мысли, мысль - проявление Божеской силы, и потому слово должно соответствовать тому, что оно выражает. Оно может быть безразлично, но не может и не должно быть выражением зла.Человек - носитель Бога. Сознание своей божественности он может выражать словом. Как же не быть осторожным в слове?Время проходит, но сказанное слово остается.Хотя, по учению мудрых, молчание полезно, свободная речь тоже нужна, но нужна только в свое время. Мы грешим словом и когда молчим, а надо бы говорить, и когда говорим, а надо бы молчать. Если имеешь время подумать, прежде чем начинать говорить, то подумай, стоит ли, нужно ли говорить, не может ли повредить кому-нибудь то, что ты хочешь сказать. И большей частью бывает так, что если подумаешь, то и не начнешь говорить.Прежде думай, потом говори. Но остановись прежде, чем тебе скажут: "довольно". Человек выше животного способностью речи, но ниже его, если болтает, что попало. После долгого разговора постарайся вспомнить все то, о чем было говорено, и ты удивишься, как пусто и не нужно и часто дурно было все говоренное.Слушай, будь внимателен, но говори мало.