Сделайте синтактический разбор предложения: Я сижу на речке, ловлю пескарей и раз??ирите ещё предложение: Вокруг меня носятся комары
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Сделайте синтактический разбор предложения: Я сижу на речке, ловлю пескарей и раз??ирите ещё предложение: Вокруг меня носятся комары
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повеств Невоскл Сложное Распраст
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