Сделайте синтактический разбор предложения: Я сижу на речке, ловлю пескарей и раз??ирите ещё предложение: Вокруг меня носятся комары

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Сделайте синтактический разбор предложения: Я сижу на речке, ловлю пескарей и раз??ирите ещё предложение: Вокруг меня носятся комары

Автор: Гость