Сделайте синтансический разбор предложений: 1) И вновь, сверкнув от лампады, белы?? и прозрачный блеск разлит. 2)Я сошла с ума,о мальчик странный, в среду, в три часа! 3)Я сегодня поймал было рыбку, золотую рыбку, не простую.

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И вновь, сверкнув от лампады, белый и прозрачный блеск разлит. Повеств., невоскл., простое, двусост., распространенное, осложнено однородными определениями и деепричастным оборотом. Блеск- подлежащее (подчеркиваем одной сплошной линией), сверху подписать - сущ. Разлит - сказуемое (подчеркиваем двумя сплошными линиями), сверху подписать - причастие Белый, прозрачный (подчеркивается волнистой линией), сверху подписать прилагательное Сверкнув от лампады (подчеркивается как обстоятельство черточка точка)- деепричастный оборот Вновь(подчеркивается черточка точка как обстоятельство) надписать наречие Я сошла с ума,о мальчик странный, в среду, в три часа! Повеств., невоскл., простое, двусост, распространенное, осложнено одноодными обстоятельствами и обращением Я -подлежащее, местоимение сошла с ума - сказуемое, глагол о мальчик странный - не является членом предложения в среду- обстоятельство, предлог + сущ., в часа- обстоятельство, сущ., три- определение, числит. Я сегодня поймал было рыбку, золотую рыбку, не простую. Повеств., невоскл., простое, двусост., распространенное, осложнено однородными определениями я -подлежащее, местоимение сегодня-обстоятельство, наречие поймал - сказуемое, глагол было - сказуемое, глагол рыбку-дополнение, сущ., золотую- определение, прилагат., не простую- определение, прилагат.