Сделайте выписку слов, высказываний 1)о Троекурове, 2)о старом Дубровском, 3)о Влади??ире Дубровском.По роману "Дубровский" Заранее спасибо
Литература
Сделайте выписку слов, высказываний 1)о Троекурове, 2)о старом Дубровском, 3)о Влади??ире Дубровском.По роману "Дубровский" Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 троекуров кирила петрович- один из основных героев романа пушкина дубровский, главный отрицательный персонаж,самодур. он отсуживал единственное имение соседа, оставляя его единственного сына без средств к существованию 2 дубровский андрей гаврилович отец главного герояромана владимира андреевича. этот второстепенный персонах выступает в роли жертвы которую угнетаетсамодур-сосед отбирающий имение путем интриг и взяток чиновником 3 дубровский владимир андрееевич благородный разбойник "разбойник поневоле" главный герой романа дубровский
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