Сделайте выписку слов, высказываний 1)о Троекурове, 2)о старом Дубровском, 3)о Влади??ире Дубровском.По роману "Дубровский" Заранее спасибо

Литература
Сделайте выписку слов, высказываний 1)о Троекурове, 2)о старом Дубровском, 3)о Влади??ире Дубровском.По роману "Дубровский" Заранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 троекуров кирила петрович- один из основных героев романа пушкина дубровский, главный отрицательный персонаж,самодур. он отсуживал единственное имение соседа, оставляя его единственного сына без средств к существованию 2 дубровский андрей гаврилович отец главного герояромана владимира андреевича. этот второстепенный персонах выступает  в роли жертвы которую угнетаетсамодур-сосед отбирающий имение путем интриг и взяток чиновником 3 дубровский владимир андрееевич благородный разбойник "разбойник поневоле" главный герой романа дубровский
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Делитель,если часное равно 44,а делимоеиравно 2376.
Ответить
Окружающий мир
Какие есть реки на Урале?
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста с ней номером 3, пожалуйста!
Ответить
Математика
В библиотеке имеется 45.300 книг,из них 26% -книги на иностранных языках.Сколько в библиотеке книг на иностранных языках?
Ответить
Музыка
Очень краткая биография Михаила Ивановича Глинки БУКВАЛЬНО НА ПОЛ СТРАНИЦЫ
Ответить