Сделайте выписку слов, высказываний 1)о Троекурове, 2)о старом Дубровском, 3)о Влади??ире Дубровском.По роману "Дубровский" Заранее спасибо

Гость: Гость:

1 троекуров кирила петрович- один из основных героев романа пушкина дубровский, главный отрицательный персонаж,самодур. он отсуживал единственное имение соседа, оставляя его единственного сына без средств к существованию 2 дубровский андрей гаврилович отец главного герояромана владимира андреевича. этот второстепенный персонах выступает в роли жертвы которую угнетаетсамодур-сосед отбирающий имение путем интриг и взяток чиновником 3 дубровский владимир андрееевич благородный разбойник "разбойник поневоле" главный герой романа дубровский