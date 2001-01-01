Сделайте вывод, как живые организмы приспособлены к перенесению неблагоприятных условий в зимний период

Гость: Гость:

АДАПТАЦИЯ [позднелат. adaptatio - приспособление, прилаживание] - совокупность морфофизиологических, популяционных и других свойств живых организмов, обеспечивающих возможность устойчивого выживания в конкретных условиях среды. Различают общую А. (приспособление к широкому диапазону условий среды) и частные А. (приспособление к локальным или специфическим условиям среды) . Многочисленные факторы экологические подразделяют на адекватные и неадекватные врожденным и приобретенным свойствам организма. К адекватным условиям среды организмы адаптированы в результате длительной эволюции и онтогенеза, в результате чего у них сформировались устойчивые адаптивные механизмы. В неадекватных условиях полной А. организмы достигают не всегда. К некоторым факторам среды А. может быть частичной, в крайне же экстремальных условиях организмы могут оказаться полностью не способны к А. В последнем случае организмы ищут более подходящую среду, и возникают процессы миграции и реиммиграции. Экологический словарь, 2001 Адаптация приспособление организма к определенным условиям среды за счет комплекса признаков — морфологических, физиологических, поведенческих. В результате А. возникают экологические группы организмов: влаголюбы гидрофиты и «сухотерпцы» ксерофиты; растения устойчивые к затенению и требующие для нормального развития полного солнечного света; животные, которые обитают в лесах или на болотах, ведут ночной или дневной образ жизни. А. объясняется различный состав биоты экосистем разных экологических условий. Наиболее важны А. к переживанию неблагоприятных условий. Так, у животных существуют три основных направления А. : уход от неблагоприятных условий (миграция птиц, кочевка оленей и других копытных в поисках корма, зарывание в песок, почву или снег и др.) ; переход в состояние анабиоза — резкого снижения активности процессов жизнедеятельности (покоящиеся стадии у беспозвоночных животных, прекращение активности рептилий при низких температурах, зимняя спячка млекопитающих и др.) ; развитие приспособлений для жизни в неблагоприятных условиях (шерстный покров и подкожный жир у животных, экономное использование воды у животных пустынь и т. д.) . Растения ведут прикрепленный образ жизни и потому у них возможны лишь два варианта А. : снижение интенсивности процессов жизнедеятельности в неблагоприятные периоды (сбрасывание листьев, перезимовывание в стадии погребенных в почву органов — луковиц, корневищ, клубней, а также семян и спор) или повышение устойчивости к неблагоприятным факторам (см. Патиент, Эксплерент) . У организмов развиваются А. к влиянию биотических факторов (см. Взаимоотношения «хищник — жертва» , Взаимоотношения «паразит — хозяин») . Как результат А. рассматриваются положительные взаимоотношения организмов — мутуализм и комменсализм (см. также Коадаптация) . А. у разных групп организмов вырабатываются с разной скоростью. Наиболее быстро А. возникают у насекомых, которые за 10—20 поколений могут приспособиться к действию нового инсектицида, чем объясняются неудачи химического контроля плотности популяций насекомых-вредителей. В настоящее время в селекции растений и животных широко используется принцип адаптивного подхода, при котором повышается А. организмов к неблагоприятным условиям среды.