Сделайте вывод о том, какие светлые и тёмные силы борются в героях, какие побеждаю?? и почему. В чём состоит идея сказочной повести Гоголя?(вечера на хуторе близ Диканьки)

Литература
Сделайте вывод о том, какие светлые и тёмные силы борются в героях, какие побеждаю?? и почему. В чём состоит идея сказочной повести Гоголя?(вечера на хуторе близ Диканьки)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Светлые силы побеждают всегда, это закон
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить уравнение срочно!!!!!! c:16+1273=1897(Заранее спасибо!!!!!![)
Ответить
Английский язык
Напишиите пожалуйста текст как читается по английски, но по русски, думаю меня поняли) Walt Disney in the childhood studied the nature and animal...
Ответить
Английский язык
Решите пожалуйста!!!
Ответить
Математика
Найдите значение выражение : а ) 0,24:4+15,3:5+12,4:8+0,15:30=? б) (1,24+3,54):16=?
Ответить
Русский язык
Ребята помогите пж с русским. сочинение 5 класс. на тему: как я убираюсь в квартире. как можно быстрее!!!!!! спасибо заранее!!!!1
Ответить