Сделайте вывод о том, какие светлые и тёмные силы борются в героях, какие побеждаю?? и почему. В чём состоит идея сказочной повести Гоголя?(вечера на хуторе близ Диканьки)
Литература
Сделайте вывод о том, какие светлые и тёмные силы борются в героях, какие побеждаю?? и почему. В чём состоит идея сказочной повести Гоголя?(вечера на хуторе близ Диканьки)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Светлые силы побеждают всегда, это закон
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