Сделайте вывод о том, какие светлые и тёмные силы борются в героях, какие побеждаю?? и почему. В чём состоит идея сказочной повести Гоголя?(вечера на хуторе близ Диканьки)

Литература

Сделайте вывод о том, какие светлые и тёмные силы борются в героях, какие побеждаю?? и почему. В чём состоит идея сказочной повести Гоголя?(вечера на хуторе близ Диканьки)

Автор: Гость