СДЕЛАЙТИ ПЕРИВОД -салеметсизбе! -салеметсизбе!калайсыныз? -жаксымын,озиниз калайсыныз? -рахмет,жаксымын! сиз ауруханада не истеп журсиз? -даригерге емделуге келдим.мен сизди ауруханага тусти деп естидим,жагдайыныз калай? ...
Қазақ тiлi
СДЕЛАЙТИ ПЕРИВОД -салеметсизбе! -салеметсизбе!калайсыныз? -жаксымын,озиниз калайсыныз? -рахмет,жаксымын! сиз ауруханада не истеп журсиз? -даригерге емделуге келдим.мен сизди ауруханага тусти деп естидим,жагдайыныз калай? -рахмет,емделип жатырмын. ал сизге не болды? -менин балам жол апатына тусти,казир сонын касында журмин. -баланызга ештене болган жокпа? -жо-жок,ондай ештене болган жок,тек колы жараккатанып калды,казир оны шыгарады. -болдыгой! мен даригерге кетуим керек,сау болыныз! -сау болыныз!денсаулыгынызды кутип журиниз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Здравствуйте! -Здравствуйте! Как вы? -Хорошо, а у вас как дела? -Спасибо, хорошо! А, что вы делаете в больнице? -Пришла к доктору на лечение. Я слышала, что вы попали в больницу, как у вас здоровье? -Спасибо, (хорошо) Я лечусь, а у вас что случилось? -Мой ребенок попал в аварию, сейчас хожу возле него. -С вашим ребенком нечего (серьезного) не произошло? -Нет-нет, нечего такого не случилось, только рука повредилась, сейчас его выпустят. -А, ну все! Мне нужно идти к доктору, до свидания! -До встречи! Не болейте!
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