сделать эллектронный баланс : Cu+HNO3=Cu(NO3)2+NO +H2O Россписать по ионам: Ca(NO3)2+NaOH= Cu(OH)+2NaNO3
Химия
сделать эллектронный баланс : Cu+HNO3=Cu(NO3)2+NO +H2O Россписать по ионам: Ca(NO3)2+NaOH= Cu(OH)+2NaNO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. Ca(NO3)2+ Na OH= Cа(OH)2+2NaNO3? ТОГДА: Ca(заряд 2+)+ 2NO3(зар -)+ 2Na(+) +2OH(-)= Cа(OH)2 (стрелка вниз т.к не растворим) + 2Na(+) +2NO3(-)... теперь сокращаем 2Na и 2NO3, остается: Ca(2+) + 2OH(-)= Cа(OH)2 стрелка вниз
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