Сделать морфологический разбор причастий: Гладь лугов, прошитую (3) первыми нитями дождя. Напоённые (3) долины Заранее огромное спасибо!

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Сделать морфологический разбор причастий: Гладь лугов, прошитую (3) первыми нитями дождя. Напоённые (3) долины Заранее огромное спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прошитую- причастие, полное, сов.в., прош.вр.,  страдат., ж.р., ед.ч., в.п.  В предложении- определение напоенные - - причастие,  полное,  сов.в.,  прош.вр., страдат., ж.р., мн.ч.. В предложении- определение
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