Сделать полный грамматический разбор выделенного предлржения в прзрачном воздухе вырисовывался дальний берег

Русский язык
Сделать полный грамматический разбор выделенного предлржения в прзрачном воздухе вырисовывался дальний берег
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Берег подлежащее вырисовывался сказуемое берег (какой?) дальний. вырисовывался (в чем?) в воздухе. воздух ( какой?) прозрачный.
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