Сделать работу над ошибками по орфограммам слово: панцирь ,предпологаю ,шорох ,бесчувственный , шелк, сделать ,подрастал, сгибать

Гость: Гость:

Панцирь (в корне после Ц пишется И), предполагаю (чередование корней ЛАГ-ЛОЖ), шорох (искл. после шипящей в корне пишется Ё), бесчувственный (приставка беС, тк. далее идёт глухая Ч; непроизносимая непроверяемая В в корне слова - это словарное слово), шёлк (после шипящей в корне пишется Ё, проверяем: шелковистый), сделать, сгибать (пишем приставку С, т.к. это традиционная приставка и нет приставки З), подрастал (чередование в корнях РОС // РАСТ // РАЩ)