Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания. Раскройте скобки. Заб??р затрещал (потому) что мы навалились на него все сразу. Пришла осень а листья еще (не) опали.
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Сделать разборы и объяснить постановку знаков препинания. Раскройте скобки. Заб??р затрещал (потому) что мы навалились на него все сразу. Пришла осень а листья еще (не) опали.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Забор затрещал ,потому что мы навалились на него все сразу. Пришла осень, а листья еще не опали. Запятая ставится перед п одчинительным союзом потому что и перед с очинительным союзом а
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