Сделать синтаксический разбор предложения: Трава, не орошённая дождём, сиротливо приникла к земле. На лугах, расстилающихся по берегам озера, зазеленела освежённая трава.
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Сделать синтаксический разбор предложения: Трава, не орошённая дождём, сиротливо приникла к земле. На лугах, расстилающихся по берегам озера, зазеленела освежённая трава.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На лугах(дополн.), расстилающихся по берегам озера(прич. обор.), зазеленела(сказ.) освежённая(определен.) трава(подлеж.). трава (подлеж.), не орошённая дождём (прич.обор.) сиротливо (обстоят) приникла(сказуемое) к земле(дополнен).
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