Сделать синтаксический разбор предложения: Трава, не орошённая дождём, сиротливо приникла к земле. На лугах, расстилающихся по берегам озера, зазеленела освежённая трава.

Русский язык

Сделать синтаксический разбор предложения: Трава, не орошённая дождём, сиротливо приникла к земле. На лугах, расстилающихся по берегам озера, зазеленела освежённая трава.

Автор: Гость