Сделать синтаксический разбор предложения: В лице его показалось какое-то напря??енное выражение, от которого он даже покраснел. сроочноо!

Русский язык

Сделать синтаксический разбор предложения: В лице его показалось какое-то напря??енное выражение, от которого он даже покраснел. сроочноо!

Автор: Гость