Сделать синтаксический разбор предложения: В заключение чаепития кто-то из прис??тствующих, развеселившись, предложил осмотреть живописное озеро, разлившееся вследствие недавно прошедших дождей

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Сделать синтаксический разбор предложения: В заключение чаепития кто-то из прис??тствующих, развеселившись, предложил осмотреть живописное озеро, разлившееся вследствие недавно прошедших дождей

Автор: Гость