Сделать полный синтаксический разбор предложения История русского языка раскроет перед вами характер народа, говорящего на нём
Сделать полный синтаксический разбор предложения История русского языка раскроет перед вами характер народа, говорящего на нём
Ответ(ы):
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История (подлежащ.) русского языка (определ.) раскроет (сказ.) перед вами ( обстоят.) характер ( дополнен.) народа ( дополн.) , /говорящего на нём/ (определ.) Предлож. повествов., невоскл, , простое, двусоставное, распространенное, осложнено обособленным определением, выражен. причастным оборотом [ _ = -.-.- ---- ---- , ].