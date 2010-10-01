Сделать разбор предложения:"За двумя зайцами погонишься-ни одного не поймаешь .

За двумя зайцами погонишься-ни одного не поймаешь. (Погонишься, не поймаешь - сказуемые, выражены глаголами; за двумя зайцами - дополнение; выражено: двумя - числит., зайцами - существительное; ни одного - обстоятельство, выражено числит. с предлогом. (Предложение простое, односоставное, обобщенно-личное, повествовательное, невосклицательное, распространенное)