Сделать схему предложения врывается с пятеркой

Сделать схему предложения врывается с пятеркой

Ответ(ы):

Ответил Гость:
( = (предлог) _ _ _) врывается - глагол ( что делает?) врывается (с чем?)- с пятеркой- дополнение выражено сущ.
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