Сделать синтаксический разбор предложений:1)Все вокруг молчало, даже лес не шумел, даже речка не шеле­стела на перекате. 2)Журчание очередного прито ка Осташа услышал еще из-за по­ворота. Плотик переполз поворот- и Осташа увидел в устье мелкой речонки две лодки, загруженные бурыми комьями руды.