Сделать синтаксический разбор предложений:1)Все вокруг молчало, даже лес не шумел, даже речка не шелестела на перекате. 2)Журчание очередного прито ка Осташа услышал еще из-за поворота. Плотик переполз поворот- и ...
Сделать синтаксический разбор предложений:1)Все вокруг молчало, даже лес не шумел, даже речка не шелестела на перекате. 2)Журчание очередного прито ка Осташа услышал еще из-за поворота. Плотик переполз поворот- и Осташа увидел в устье мелкой речонки две лодки, загруженные бурыми комьями руды.
Ответ(ы):
Ответил Гость: