Сделать синтаксический разбор предложения : Негромкая музыка лилась с белой палубы в огне алого шелка .

Музыка-подлежащее, выраженное существительным. Негромкая-определение, выраженное прилагательным. Лилась-сказуемое, выраженное глаголом. С палубы-обстоятельство, выраженное предлогом с существительным. В огне-обстоятельство, выраженное предлогом с существительным. Шелка-дополнение, выраженное существительным. Алого-определение, выраженное прилагательным.