Сделай её краткую задачу. В аптеке раскладывали в одинаковые пакеты цветки ромашки.В первый час разложили ромашку в 30 пакетов,а во второй - в 25.Во в торой час разложили на 10 кг ромашки меньше, чем в первый. Сколько килограммов ромашки разложили за два часа?