Сделайте морфологический разбор существительного слова СИЛА

Сделайте морфологический разбор существительного слова СИЛА

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Сила(что?) сущ.,н.ф сила нариц. неодуш. ж.р 1ое склонение ед.ч. Им.п подлежащие
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