Сделайте наблюдение природы в сентябре (напишите 5 дней)

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У каждого времени года свои особенности. В природе происходит непрерывная смена одних явлений другими. Изменением закономерностей сезонного развития природы занимается наука - ф е н о л о г и я. Фенологические наблюдения не требуют специального оборудования и сложных приборов. Они доступны всем. Мы проводили фенологические наблюдения в течение двух месяцев (сентябрь, октябрь) за подготовкой деревьев листопадных берез к надвигающемуся периоду зимнего покоя. Цель наших наблюдений - зависимость условий среды обитания на изменение окраски и времени опадания листвы (окончания листопада). Наблюдения проводились поэтапно. Здесь можно было проследить: - начало осенней окраски; - начало полной окраски листьев; - полная окраска листьев; - начало листопада; - конец листопада. Для наблюдения мы выбрали дерево - березу. Оно относится к листопадным породам деревьев. Одна береза, взятая для наблюдения, росла в рощице, другая - одиноко стоящая возле школы, и третья береза - одиноко стоящая по дороге в школу под уличным фонарем. Еще в августе на березах появляются первые желтые листочки, но это еще не осенние листья. Если попытаться сорвать его, взяв за листовую пластинку, то придется приложить некоторые усилия. В конце сентября, начале октября, когда листья начинают желтеть и осыпаться, то уже без усилий, легко можно его оборвать, стоит только дотронуться. Отсюда можно сделать вывод, что березы и другие листопадные деревья не внезапно теряют листья, растения подготавливаются к листопаду. Листья березы желтеют, другие краснеют, как например, листья рябины, осины, черемухи. Изменение окраски листа - результат ослабления его деятельности. Листья, используя солнечную энергию, синтезируют питательные вещества и выделяют в атмосферу кислород. Растения с активно работающими листьями очень уязвимы к холодам, так как для фотосинтеза необходимо много воды. Например: взрослое дерево березы за теплый период испаряет до 7 тонн воды. Сохранив листья на зиму, оно погибло бы от засухи (зимней), а минусовая температура воздуха превратила бы воду в клетках растения в лед. Механизм потери листьев деревом в том, что осенью развивается специальный (отделительный слой) - пробковая перегородка и благодаря ей лист легко отделяется от ветки растения. Мы наблюдаем за березами в течение двух месяцев, отмечая изменения в окраске деревьев каждую неделю, с середины сентября до начала ноября, пока деревья полностью не оголились. В начале эксперимента мы проанализировали условия произрастания деревьев в период сезонных изменений при подготовке к зиме. Береза в рощице в большей степени защищена от ветра, но имеет меньше питательных веществ и естественного освещения. Одиноко стоящая береза возле школы - имеет питательные вещества в относительно большем количестве, больше естественного освещения, но больше подвержена пониженной температуре и движению воздушных масс (ветру). Одиноко стоящая береза, растущая под фонарем, который освещает ее в темное время суток, дополнительно к условиям жизни одиноко стоящей березы подвергнуто нарушению естественных биоритмов, но получает хотя и минимальное, но дополнительное тепло от мощной лампы для освещения улиц. Свои наблюдения мы выразили графически. (см. приложения ї 1-2, которые мы можем выслать приложенным файлом)). Исходя из наших наблюдений, можно сделать вывод, что желтеть листья начали раньше у березы, стоящей под фонарем, а опадать у одиноко стоящей березы недалеко от школы. В первом случае причиной является нарушение биологических ритмов (часов), во втором случае из-за абсолютной незащищенности дерева от влияния заморозков и ветра.