Сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения! И нужно расставить знаки припинания, заранее спасибо "Сначала дворник, пока его глаз не привык к темноте ночи, не мог нечего разобрать, но потом он испустил неис...

Сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения! И нужно расставить знаки припинания, заранее спасибо "Сначала дворник, пока его глаз не привык к темноте ночи, не мог нечего разобрать, но потом он испустил неистовый вопль окаменев на месте от безумного ужаса сковавшего его тело."