Сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения! И нужно расставить знаки припинания, заранее спасибо "Сначала дворник, пока его глаз не привык к темноте ночи, не мог нечего разобрать, но потом он испустил неис...
Сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения! И нужно расставить знаки припинания, заранее спасибо "Сначала дворник, пока его глаз не привык к темноте ночи, не мог нечего разобрать, но потом он испустил неистовый вопль окаменев на месте от безумного ужаса сковавшего его тело."
Ответ(ы):
Ответил Гость:
-.-.-.-.-.- _________ - - - - - сказуемое две полоски - - - -- - - сказуемое - - - - - сказуемое - - - - - сказуемое , волнистая линия - - - - - - - - - - - - - волнистая лииния - - - - - волнисатя линия - - - - - везде вроде правильно стоят знаки препинания