Сделайте пожалуйста синтаксический разор это 1(Повествовательное, побудительное вопросительное.2(Восклицательное, не восклицательное) 3( Простое, сложное) 4(односоставное, дву составное) 5( распрас. не распр) 6(полное не полное) 7. Чем осложнено( ОЧП (однородные члены предложения), обращения, вводные слова) Многое развиваешь на этих уроках: силу, выносливость, гибкость. Олег Александровичь класс к уроку готов рапортует физор. Когда мы занимаемся в зале царит строгая дисциплина. После упорных тренировок мы не раз побеждали в эстафетах, турниках, спартакиадах. Занимайтесь спортом и вы станете здоровыми и сильными. (надо еще знаки препинания в предложениях, если не сложно сделайте пожалуйста очень буду благодарно вам)