Сделайте разбор и постройте схему сложного предложения, разберите каждую предикативную часть как простое предложение (с указанием морфологических характеристик всех членов п редложения): Ходил Беликов к нам только...
Сделайте разбор и постройте схему сложного предложения, разберите каждую предикативную часть как простое предложение (с указанием морфологических характеристик всех членов п редложения): Ходил Беликов к нам только потому, что считал это своей товарищеской обязанностью (А.Чехов).
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Повествоват., невоскл., сложноподчинённое, 1. главное: простое, двусоставное - БЕЛИКОВ ХОДИЛ, распростр. 2. придаточное причины, обстоятельственное: простое, односост., неопред-личное - ХОДИЛ, распростр. Схема: квадратные скобки, запятая, круглые скобки, точка. В круглых скобках союз ЧТО.