Сделайте разбор и постройте схему сложного предложения, разберите каждую предикативную часть как простое предложение (с указанием морфологических характеристик всех членов п редложения): Ходил Беликов к нам только потому, что считал это своей товарищеской обязанностью (А.Чехов).